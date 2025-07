Erro grave em Vale Tudo faz Globo virar piada sem fim: “Bomba de novela”

Cena de Vale Tudo foi criticada - Foto: Reprodução | Globo

O remake de Vale Tudo, escrito por Manuela Dias, conseguiu virar alvo de piadas e indignação dos próprios telespectadores por conta de um erro grosseiro no roteiro.

O deslize foi ao ar na última quinta-feira (26) e fez a internet ferver com críticas, memes e questionamentos sobre a coerência da trama.

Tudo aconteceu em uma conversa aparentemente banal entre Afonso (Humberto Carrão) e seu personal trainer e confidente, Igor (Bernardo Velasco).

No papo, Igor se mostra o maior entusiasta da vida familiar: fala com orgulho do casamento, da esposa grávida de oito meses e da festa de três anos do filho.

Só tem um detalhe que o roteiro parece ter esquecido: Igor teve um caso com Odete Roitman (Débora Bloch), mãe de Afonso. O affair foi tão intenso que gerou uma crise familiar, com direito a Odete sendo hospitalizada após um confronto com o filho.

Em nenhum momento o “certinho” Afonso questiona o amigo sobre o fato dele estar traindo a esposa grávida com a própria mãe.

Internet não perdoa Vale Tudo

As redes sociais logo transformaram o deslize em um festival de piadas e comentários indignados. “O povo espantado com o personal traindo a esposa grávida, sendo que esse é o menor dos problemas dessa bomba de novela", disse uma pessoa.

“Pera aí: o personal que comeu a Odete praticamente ontem agora tá falando das maravilhas de ser casado e pai?", observou outro. “Esse é o maior furo até agora. O Afonso, todo moralista, não iria nem comentar o fato do personal ter traído a esposa com a mãe dele? Muito estranho", falou um terceiro.

“Do nada o cara tem um filho pequeno, a mulher grávida, e fala que não sente falta de ser solteiro… sendo que acabou de ter um caso. Roteiro largado!”, comentou mais um.

Outro telespectador resumiu o sentimento geral: “Inconsistências do texto de #ValeTudo APENAS essa semana: o personal é casado e traiu a mulher grávida com a Odete, Renato não podia namorar Leila por causa do Compliance, mas beijar Solange na frente do time, pode".