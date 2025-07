Personagem de Vale Tudo é comparado a Neymar ao trair grávida

O atleta traiu a esposa grávida - Foto: Reprodução | Instagram

Um personagem da novela Vale Tudo, da TV Globo, deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira, 26. Ex-amante da vilã Odete Roitman, o personal trainer Igor foi duramente criticado pelos internautas por trair sua esposa grávida e foi até comparado ao jogador Neymar.

No capítulo, o profissional, que é interpretado pelo ator Bernardo Velasco, aparece conversando com Afonso Roitman, que revela o desejo de se casar e ter filhos. Emocionado, Igor conta ao herdeiro que possui uma esposa e que ela está à espera da segunda filha deles.

O personal ainda listou os benefícios de ser casado e de ter alguém com quem contar sempre, ressaltando que não sente falta da vida de solteiro. Entretanto, a conversa chamou atenção do público, pois ele já havia dormido com Odete nos capítulos anteriores.

Neymar da Globo

A cena acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de críticas dos usuários da rede social ‘X’, o antigo Twitter. Um deles chegou a comparar o personagem com o jogador Neymar, que traiu a esposa, a modelo Bruna Biancardi, quando ela estava grávida.

“Eita que nojeira, o Neymar de Vale Tudo”, disparou um internauta. “Mulé, pensei a mesma coisa. O bofe se emaranhando nos lençóis da coroa enquanto tem uma mulher grávida e uma filha de 3 anos em casa. Lixo”, afirmou outra.

eita que nojeira, o neymar de vale tudo. — cora (@bycoraa) June 27, 2025

“O personal é casado e tempos atrás estava comendo a Odete Roitman. Eita que nenhum homem dessa novela vale o chão que pisa mesmo”, reforçou uma terceira.

DO NADA agora o personal é casado e a mulher tá grávida!? Então, ele traiu a mulher grávida com a Odete e tá dando conselho pro Afonso de casamento…é o fim da picada #valetudo pic.twitter.com/2atgkMKGFv — Dany Oliveira (@DanyOliveira04) June 27, 2025

