Essa novela é a prova de que a Globo não pode desistir da paixão do Brasil

Garota do Momento sai de cena com bons resultados - Foto: Divulgação | Globo

A novela Garota do Momento, que ocupa a faixa das 18h na Globo, sai de cena nesta sexta-feira, 27, com um saldo que merece ser destacado.

Mesmo sem atingir os números de audiência de sua antecessora, No Rancho Fundo, a trama de Alessandra Poggi conseguiu algo que tem sido raro em tempos de crise para o gênero: conquistou o público, gerou repercussão constante nas redes sociais e foi esticada, sinal claro de que agradou à direção da emissora.

Ambientada em 1958, Garota do Momento provou que uma novela de época pode, sim, dialogar com o presente de forma leve. A grande virtude da produção foi justamente equilibrar bons romances, humor e dilemas atuais, sem cair em discursos polêmicos ou exageros militantes.

As reflexões sobre os papéis da mulher e as contradições familiares foram trabalhadas com inteligência e naturalidade, o que favoreceu a identificação do público.

O elenco, bem escalado, entregou grandes momentos. Leticia Colin brilhou como Zélia, Carol Castro deu densidade a Clarice, e Lilia Cabral, Paloma Duarte e Eduardo Sterblitch foram presenças marcantes. Também chamaram atenção as atuações mais jovens de Beatriz Santos, Maisa Silva e Pedro Novaes, mostrando uma mistura de gerações que funcionou e renovou o apelo do folhetim.

Mesmo sem alcançar as médias de audiência da novela anterior, Garota do Momento compensou com originalidade, ritmo agradável e uma direção precisa, que soube valorizar a estética da época sem deixar a narrativa parecer antiquada.

Globo não pode abandonar as novelas

A boa repercussão nas redes e o engajamento do público nos últimos meses mostram que, quando há história para contar, o brasileiro responde (e se apaixona).

Novela da Globo tem feito sucesso | Foto: Divulgação | Globo

Em tempos em que tanto se fala sobre a "fadiga das novelas", Garota do Momento surge como uma resposta otimista. O problema nunca foi o formato em si, e sim o conteúdo. Quando há bons personagens, conflitos cativantes e um universo com o qual o público se conecta, a paixão nacional segue firme.

A Globo, que há décadas domina o imaginário coletivo com suas produções, não pode abrir mão desse patrimônio. Novelas como Garota do Momento provam que o gênero ainda pulsa. Só precisa de bons roteiros, coragem para inovar e, acima de tudo, respeito pela inteligência emocional de quem assiste.

*Luiz Almeida é jornalista e analista de televisão