Globo revolta Carol Castro ao cancelar capítulo de Garota do Momento

Carol Castro, que dá vida a Clarice de Garota do Momento, desabafou contra a atitude da Globo com o último capítulo da novela das 18h de Alessandra Poggi. O comentário da atriz foi feito depois que a emissora confirmou que não exibirá a reprise do desfecho no sábado, 28.

A artista fez questão de compartilhar um vídeo no Instagram para demonstrar a sua insatisfação.

"Gente, um aviso muito importante que eu vi agora nas redes. Por conta de futebol, Fifa e etc, Garota do Momento não será reprisada no sábado! Indignada? Estou, porém não posso fazer nada, o que eu posso dizer é que vocês não podem perder esses últimos capítulos", comentou.

Carol Castro acrescentou: "Tanto hoje, penúltimo capítulo, onde Clarice será sequestrada, quanto amanhã, o desfecho, o final da nossa novelinda do momento. Pelo amor de Deus!".

"Não posso pedir ajuda para a Rede Globo, para nada, porque eu sei que é o futebol, né, não tem o que fazer, mas pessoal, assiste! Quem não assistir, cuidado com spoilers e vê no Globoplay. Tá bom? Te amo”, finalizou.

A mudança em novela da Globo

No próximo sábado, 28, a emissora não exibirá a reprise do último capítulo de Garota do Momento, atual novela das seis, que chegará ao fim nesta sexta-feira, 27.

O canal optou pela alteração em função das transmissões dos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. No sábado, será exibida a partida entre Palmeiras e Botafogo, às 12h40, e mais tarde terá Benfica e Chelsea, às 16h45.

No dia anterior, na sexta, a Globo não levará ao ar nenhum jogo, portanto a novela de sucesso das 18h será exibida no seu horário normal, às 18h20.