Seu filho não pode ver! Este episódio de Os Flintstones foi banido para crianças

Os Flintstones foi a primeira série animada exibida no horário nobre da televisão americana - Foto: Divulgação

Criado nos anos 1960, Os Flintstones se tornou um dos desenhos animados mais populares da televisão, marcando gerações com seu humor pré-histórico e personagens carismáticos. No entanto, nem todos os episódios da série sobreviveram ao teste do tempo. Um deles, veiculado nos primeiros anos do programa, acabou sendo banido da TV após forte polêmica envolvendo o patrocínio de uma marca de cigarros.

Na época, era comum que programas televisivos fossem patrocinados por empresas de tabaco, inclusive com inserções publicitárias durante o próprio conteúdo.

Foi o caso de Os Flintstones, que, nos dois primeiros anos, contava com o patrocínio da marca Winston. Em um episódio exibido em 1961, Fred e Barney aparecem fazendo uma pausa enquanto suas esposas, Wilma e Betty, trabalham no quintal. A cena mostra os dois personagens fumando cigarros Winston e elogiando o produto como forma de relaxar.



A campanha publicitária foi além do episódio. Os personagens também apareciam fumando em anúncios televisivos e até nos créditos finais de alguns capítulos. Em uma das peças promocionais, a própria Wilma surge fumando ao lado de Fred, enquanto a placa da cidade de Bedrock é alterada para exibir o logo da marca.

Apesar de ter sido originalmente pensado como um desenho voltado ao público adulto, a série sofreu uma reorientação a partir da terceira temporada, quando passou a ser direcionada para crianças e adolescentes. Foi nesse momento que Pedrita, filha de Fred e Vilma, foi inserida no elenco principal e a marca de cigarros Winston deixou de patrocinar a produção. O novo apoiador passou a ser a fabricante de sucos Welsh’s, mais alinhada com o novo perfil de audiência.

A mudança de posicionamento, somada à crescente regulação sobre publicidade de produtos nocivos para a saúde, culminou na proibição do episódio em 1971, quando qualquer tipo de propaganda de marcas de cigarro passou a ser vetada pela legislação de diversos países, incluindo os Estados Unidos. Desde então, o episódio original nunca mais foi exibido oficialmente na televisão.

A trajetória de sucesso dos Flintstones

Lançado em 1960 pela Hanna-Barbera, Os Flintstones foi a primeira série animada exibida no horário nobre da televisão americana. Ambientada na fictícia cidade de Bedrock, a história acompanhava o cotidiano da família Flintstone e seus vizinhos, os Rubbles, em uma paródia pré-histórica da vida suburbana da classe média dos anos 1960. A série teve seis temporadas e mais de 160 episódios, conquistando fãs de todas as idades e originando diversos filmes, especiais e produtos licenciados ao longo das décadas.

Veja trecho de episódio polêmico