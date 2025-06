Globo anuncia estreia de reality que une trisais; saiba detalhes

Reality que une trisais ganha data de estreia na Globoplay - Foto: Reprodução

O Globoplay anunciou a data de estreia de seu novo reality de relacionamento, ‘Terceira Metade’, que será lançado no dia 18 de julho. Com apresentação de Deborah Secco, o programa propõe discutir o amor fora dos padrões tradicionais, reunindo casais em busca de uma terceira pessoa e solteiros dispostos a viver essa experiência.

Gravado em uma casa paradisíaca na Bahia, o reality promete flertes, tretas, descobertas e muitas reflexões sobre novas formas de amar. Serão 10 episódios, liberados em três etapas: três na estreia, quatro no dia 25 de julho e os três finais no dia 1º de agosto.

Na sua estreia como apresentadora de reality, Deborah Secco mergulha na experiência junto com os participantes, vibrando, torcendo e levantando questionamentos. “Esse reality abre espaço para conversarmos sobre possibilidades de amar fora do modelo convencional. Todo tipo de amor vale a pena”, afirma.

O programa conta ainda com a participação da psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, que oferece escuta, acolhimento e orientação emocional durante toda a jornada dos participantes.

Com direção geral de Renata Shoel e produção da Boxfish, ‘Terceira metade’ é o segundo reality do ano no Globoplay, que também prepara a quarta temporada de ‘Túnel do amor’, apresentado por Ana Clara.