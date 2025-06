Famoso humilha padre Fábio de Melo na TV: "Bato na cara"

Fábio de Melo é alvo de comentário de jornalista - Foto: Reprodução | Globo

O padre Fábio de Melo segue dando o que falar por causa da polêmica demissão de um funcionário de cafeteria que provocou. Desta vez, o cantor foi criticado por Felipeh Campos em programa de TV.

Durante entrevista ao SuperPop, o jornalista criticou o religioso e afirmou que o rapaz demitido ficou queimado na cidade em que vive.

"Ele vai trabalhar onde agora? Vai ter que sair de Joinville para continuar uma carreira que ele quer? É muita falta de responsabilidade", disse.

"Ele sabe que ele tem um poderio absurdo na internet. Tudo o que o padre fala viraliza, seja ele falando da depressão, seja mostrando a tatuagem de abelha ou o que for. E dessa vez ele viralizou decapitando um funcionário de uma loja", acrescentou o contratado do SBT.

Felipeh Campos dispara contra Fábio de Melo

Ainda na entrevista, o jornalista declarou que o padre errou em atitude com o homem que trabalhava em cafeteria.

"É muita sacanagem, faltou fé, perdão e compaixão. Eu tranco com força [a porta para Fábio de Melo] e bato na cara do padre essa porta porque não é justo, era apenas num gerente que vendia alfajor", comentou.

Veja o vídeo:

Denúncia ao Vaticano

O religioso foi oficialmente denunciado ao Vaticano, especificamente à Congregação para a Doutrina da Fé - órgão responsável por avaliar condutas de membros da Igreja Católica.

De acordo com informações do jornalista Ricardo Feltrin, um bispo de Santa Catarina protocolou a queixa no Vaticano, alegando que o comportamento do padre não refletiu uma atitude cristã.

A denúncia não deve gerar punições severas, mas o caso agora consta no histórico do religioso dentro da Igreja.