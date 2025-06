Não é só Fábio de Melo! Conheça os padres que mantêm uma vida fitness

O padre costuma manter hábitos saudáveis - Foto: Reprodução | Instagram

Engana-se quem pensa que o dia a dia dos padres está voltado apenas para a religiosidade. Alguns líderes religiosos têm equilibrado as funções da igreja com uma rotina de atividades físicas e hábitos saudáveis.

Um deles é o padre Fábio de Melo, que recentemente causou polêmica ao exigir um pote de Whey Protein, suplemento alimentar em pó muito utilizado por pessoas que praticam musculação, no camarim de uma apresentação em Goiás.

O famoso já comentou sobre sua rotina saudável e foi flagrado em algumas academia do Brasil durante a preparação para seus shows. Um dos flagras aconteceu na Bahia, em Euclides da Cunha, localizada a 325 km de Salvador.

Na ocasião, o padre foi cercado por fãs que estavam no local e pediram fotos e autógrafos para o religioso, que simpaticamente atendeu a todos os pedidos do fiéis presentes.

Entretanto, não é só Fábio de Mello que divide sua vida entre o altar e os halteres da academia. O portal A TARDE separou uma lista de padres que costumam manter uma rotina de hábitos saudáveis.

Confira:

Padre Marcelo Rossi

Não é novidade para os que acompanham o padre Marcelo Rossi que ele mudou o corpo com a rotina de hábitos saudáveis e treinos pesados na academia. Em entrevista ao programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT, o religioso contou que não gosta de exibir o corpo nas redes sociais e treinar em locais publicos.

“Não consigo usar camiseta. As pessoas falam ‘padre, mostra teu treino’. Não vou! É uma coisa muito íntima. Eu vivi na praia, mas, depois que virei sacerdote, meu corpo é diferente. Eu sou consagrado, então eu tenho que saber ter juízo nas coisas”, disse ele.

Em outras entrevistas, o padre também contou que a mudança ocorreu após ele enfrentar uma depressão anos atrás. Tudo foi ocasionado pelas crises de insônia e por uma pausa no consumo de remédios que, antes do quadro, provocavam o inchaço.

Padre Tiago Barbosa

Atuando na Paróquia Santa Rita de Cássia, na zona sul de Marília, em São Paulo, o padre Tiago Barbosa chama atenção por seu porte físico saudável e sua mudança de vida após perder 54 quilos.

Formado em Jornalismo e natural de Tupã, contou ao portal Marília Notícia que a mudança aconteceu apenas com reeducação alimentar e mediante atividades físicas. “Eu nunca gostei de atividade física. Hoje é um prazer, mas nunca gostei. Sempre fui extremamente sedentário, mas hoje eu gosto”, disse ele.

“Faço academia, crossfit e corro. Academia faço de quatro a cinco vezes na semana, crossfit três vezes e corro duas vezes, com acompanhamento médico”< completou o rapaz.

Padre Macoy Soares

Outro padre que chama atenção por seu porte físico é Macoy Soares. Responsável pela Diocese de Rio Branco, no Acre, o religioso recebeu um convite para praticar em uma academia da cidade e acabou tomando gosto pela musculação.

Em entrevista ao portal Ge, ele contou que é respeitado pelos fiéis na academia. “Da academia, existem pessoas que passaram a ir para a igreja, pessoas que ajudo, que se confessam comigo, que já casei, mas existem as críticas, são naturais e respeito a todos. Por ter escolhido o que escolhi fazer, tenho que estar preparado para as críticas, mas isso não vai me fazer desistir do que almejo, especialmente, quanto aos exercícios físicos”, afirmou.