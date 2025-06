Bia Miranda revela que foi agredida por Gato Preto

Bia foi agredida um dia após o fim do namoro - Foto: Reprodução | Instagram

Bia Miranda surpreendeu os seguidores de seu perfil do Instagram na manhã desta quarta-feira, 11. A jovem revelou que foi agredida pelo pai de sua filha, o influenciador Samuel Santana, conhecido popularmente como Gato Preto.

A influenciadora digital contou que o rapaz deu um soco em seu rosto e tentou enforcá-la. “Ele acabou de me bater. Olha como eu estou, me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, disparou ela.

Visivelmente abalada com o ocorrido, Bia também afirmou que Gato Preto ameaçou levar a filha do casal, Maysha, de apenas um mês de vida. “Não estou acreditando nisso. Ele falou que vai pegar a Maysha. Me enforcou, quase que ele conseguiu”, contou.

Ela ainda explicou que o rapaz invadiu o hotel em que ela estava hospedada com a herdeira. “Eu tava só com uma chave aqui do quarto, e o hotel deve ter dado uma outra chave pra ele e ele saiu entrando. Gente, tá doendo muito minha costela”, disse.

Novo término

A agressão aconteceu um dia depois da ex-Fazenda anunciar o fim do relacionamento com Samuel. Bia fez uma sequência de stories em seu perfil do Instagram contando detalhes sobre o assunto e alegou que a decisão partiu dela.

“Eu não consigo mais, é um bagulho que dói. Eu tô cansada, vocês também estão. Eu tô cansada, não consigo sair um dia em paz. Quando a gente sai, acontece isso. Eu mandei ele embora, mandei ele sumir da minha vida para sempre”, disse ela, revelando que tem dependência emocional por ele.

“Todos os nossos términos são doídos. Mas sempre quando ele voltava e pedia desculpa, eu sempre perdoava, daí ficava tudo bem. Ele veio aqui agora e falou: ‘Vamos embora comigo’. Ficou um tempão. Ele tentou, igual eu tentei. Mas dessa vez eu não quis. E está doendo tanto, já chorei, já gritei…”, completou.

Essa é a terceira vez que o casal termina o relacionamento, que começou meses depois do fim do romance de Bia com o DJ Buarque, pai do filho mais velho dela, Kaleb, de um ano de idade.