Fábio de Melo é denunciado ao Vaticano após polêmica - Foto: Divulgação / Canção Nova

A recente polêmica entre o padre Fábio de Melo e Jair José Aguiar da Rosa, ex-gerente de uma cafeteria em Joinville (SC), ganhou um novo e inesperado desdobramento. O religioso foi oficialmente denunciado ao Vaticano, especificamente à Congregação para a Doutrina da Fé - órgão responsável por avaliar condutas de membros da Igreja Católica.

Recentemente, Fábio de Melo se envolveu em uma polêmica após demissão de um funcionário em cafeteria | Foto: Reprodução

Denúncia partiu de um bispo brasileiro

De acordo com informações do jornalista Ricardo Feltrin, um bispo de Santa Catarina protocolou a queixa no Vaticano, alegando que o comportamento do padre não refletiu uma atitude cristã.

A denúncia não deve gerar punições severas, mas o caso agora consta no histórico do religioso dentro da Igreja. Fontes ouvidas pela reportagem indicam que, embora não haja consequências imediatas, a imagem de Fábio de Melo fica “manchada” no âmbito eclesiástico, uma vez que o Vaticano mantém registros de todas as denúncias recebidas.

Escândalo! Fábio de Melo é denunciado ao Vaticano após polêmica | Foto: Reprodução

Padre Fábio é alvo de processo na Justiça

Além da denúncia ao Vaticano, Jair José Aguiar da Rosa, ex-gerente da cafeteria Havanna, entrou com uma ação cível contra o padre e também se prepara para mover uma ação trabalhista contra a empresa.

O advogado do ex-funcionário, Eduardo Tocilo, afirmou que a empresa tentou se blindar da repercussão pública do vídeo divulgado, atribuindo toda a culpa ao colaborador, o que, segundo ele, resultou em uma demissão injusta.

Jair José Aguiar da Rosa, ex-gerente de uma cafeteria em Joinville (SC) | Foto: Reprodução

Ex-gerente diz enfrentar depressão após episódio

Desde sua demissão, Jair relatou que enfrenta um quadro severo de depressão. Durante entrevista recente, ele revelou que precisou trancar sua faculdade faltando apenas três meses para concluir o curso. “Minha vida virou de cabeça para baixo. Nunca imaginei passar por isso”, afirmou.