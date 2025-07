Globo toma atitude rara e cancela último capítulo de Garota do Momento

Globo cancela reprise do último capítulo de novela - Foto: Divulgação | Globo

A Globo confirmou uma decisão rara na sua programação. No próximo sábado, 28, a emissora não exibirá a reprise do último capítulo de Garota do Momento, atual novela das seis, que chegará ao fim nesta sexta-feira, 27.

O canal optou pela alteração em função das transmissões dos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. No sábado, será exibida a partida entre Palmeiras e Botafogo, às 12h40, e mais tarde terá Benfica e Chelsea, às 16h45.

No dia anterior, na sexta, a Globo não levará ao ar nenhum jogo, portanto a novela de sucesso das 18h será exibida no seu horário normal, às 18h20.

Cabe ressaltar que, prestes a chegar ao fim, Garota do Momento é considerada um sucesso de audiência. Por causa do seu desempenho, a trama chegou a ser esticada.

Atitude da Globo é rara

Esta não é a primeira vez que a Globo não reprisa o último capítulo de Garota do Momento. Em 2003, a reprise de Sabor da Paixão foi substituída pela final do Campeonato Paulista. Na época, porém, a emissora ainda não contava com o Globoplay.

Já Volta por Cima (2024) e Duas Caras (2007) tiveram o último capítulo exibido em um sábado. Por isso, a emissora não exibiu reprises de seus últimos capítulos.