Jornalista famoso expõe opinião sobre chances de brasileiros no Mundial

Mundial de Clubes segue com brasileiros em disputa - Foto: Divulgação

Os confrontos das oitavas de final do Mundial de Clubes se encerram nesta terça-feira, 1º, deixando o caminho traçado para a fase decisiva do torneio. Entre os classificados, dois clubes brasileiros seguem vivos na disputa: Fluminense e Palmeiras. Ambos estão na mesma chave e alimentam o sonho de garantir uma vaga na final da competição organizada pela Fifa.

O jornalista Pedro Moreno, do Sportv, analisou as perspectivas das equipes comandadas por Renato Gaúcho e Abel Ferreira durante sua participação no programa “Tá na Área”.

Segundo ele, o caminho para a final ficou consideravelmente mais acessível após a surpreendente eliminação do Manchester City, um dos favoritos ao título.

"O chaveamento para as oitavas de final tinha quatro ‘bichos-papões’: Manchester City, Real Madrid, PSG e Bayern de Munique. O único que estava na chave de Palmeiras e Fluminense era o clube inglês, que caiu ontem para o Al-Hilal. Então, o caminho para a final ficou aberto. Ficou possível", avaliou Moreno, destacando como a derrota do time de Pep Guardiola para o Al-Hilal.

Pedro Moreno opinou sobre caminho dos brasileiros | Foto: Divulgação

Caminho dos brasileiros até a final

Para chegar à decisão, tanto Fluminense quanto Palmeiras precisarão vencer dois confrontos. O Tricolor carioca terá pela frente justamente o algoz do Manchester City, o Al-Hilal, na próxima sexta-feira, 4, às 16h (de Brasília), em Orlando. Já o Verdão encara o Chelsea no mesmo dia, às 22h (de Brasília), na Filadélfia.