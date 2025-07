COPA DO MUNDO DE CLUBES Real Madrid vence a Juventus e avança às quartas do Mundial de Clubes Merengues superam italianos com gol de Gonzalo García e esperam rival entre Dortmund e Monterrey Por Redação 01/07/2025 - 18:32 h

Real Madrid vence a Juventus por 1 a 0 com gol de Gonzalo García e avança às quartas de final do Super Mundial de Clubes 2025. Espanhóis aguardam Dortmund ou Monterrey. - Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP

Maior vencedor da história dos mundiais — incluindo todos os formatos —, o Real Madrid segue vivo na disputa pelo inédito título do Super Mundial de Clubes 2025. Na tarde desta terça-feira, 1, os Merengues enfrentaram a Juventus e venceram por 1 a 0, avançando às quartas de final da competição. O gol da vitória foi marcado por Gonzalo García.& O Real Madrid já conhece a data e o horário do seu próximo compromisso na Copa do Mundo de Clubes, mas ainda aguarda para saber quem será o adversário. A equipe espanhola entra em campo no próximo sábado, 5, às 17h, pelas quartas de final do torneio. Leia Também: Camisa 9 chegando? Vitória acerta com atacante uruguaio Pivetes de Aço perdem para o Flamengo na estreia do novo treinador Sócios do Vitória agora têm acesso gratuito à TV Vitória+ A definição do rival virá do duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey, marcado para a noite desta terça-feira, 1, às 22h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. O vencedor enfrentará os merengues na luta por uma vaga na semifinal da competição.

