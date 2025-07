NOVIDADE! Sócios do Vitória agora têm acesso gratuito à TV Vitória+ Todos os associados do "Sou Mais Vitória" poderão conferir treinos ao vivo, bastidores e conteúdos exclusivos da Toca do Leão Por Redação 01/07/2025 - 16:57 h

O Esporte Clube Vitória anunciou que todos os sócios do programa "Sou Mais Vitória" agora têm acesso gratuito à TV Vitória+, com treinos ao vivo, bastidores da Toca do Leão e conteúdos inéditos. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Os torcedores do Esporte Clube Vitória que fazem parte do programa “Sou Mais Vitória” ganharam um novo benefício exclusivo. A partir desta terça-feira, 1, todos os associados — independentemente do plano escolhido — passam a ter acesso gratuito à TV Vitória+, a plataforma oficial de vídeos do clube. A novidade foi anunciada oficialmente pelo clube e já está em vigor. A TV Vitória+ reúne conteúdos inéditos e uma cobertura diferenciada do dia a dia da Toca do Leão, aproximando ainda mais o torcedor da rotina rubro-negra. Entre os principais atrativos oferecidos na plataforma estão: Anúncios em primeira mão

Transmissões ao vivo de treinos

Bastidores da Toca do Leão

Sorteios e experiências VIP Veja Sou Mais Vitória" inclui acesso à plataforma TV Vitória+ | Foto: Divulgação / EC Vitória De acordo com o clube, o acesso será facilitado para os associados. Sempre que houver um novo conteúdo na plataforma, os sócios receberão os links por e-mail para acompanharem todas as atualizações. A iniciativa faz parte de uma estratégia do Vitória para fortalecer o vínculo com seus torcedores, oferecendo mais vantagens aos cadastrados no programa “Sou Mais Vitória”. Para quem deseja se tornar sócio e aproveitar o benefício, o cadastro pode ser feito diretamente no site oficial do programa.

