Camisa 9 chegando? Vitória acerta com atacante uruguaio

O uruguaio Renzo López será o novo camisa 9 do Vitória. O atacante recusou propostas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes para reforçar o Leão até 2025. - Foto: Divulgação

O Esporte Clube Vitória está próximo de oficializar mais uma contratação nesta intertemporada. Trata-se do atacante uruguaio Renzo López, de 31 anos, que chega para ser o novo camisa 9 da equipe. Segundo informações do jornalista César Luis Merlo, confirmadas pelo Portal A TARDE, o jogador já está no Brasil para realizar exames médicos antes de assinar contrato com o clube baiano por uma temporada.

Com importantes passagens no futebol sul-americano, Renzo viveu seu melhor momento com a camisa do Central Córdoba, da Argentina, onde marcou 16 gols e distribuiu quatro assistências em 31 partidas. Na última temporada, defendeu o Al-Fayha, da Arábia Saudita, e também teve números expressivos: 11 gols e duas assistências, novamente em 31 jogos disputados.

Além das passagens recentes, o centroavante acumula experiência em clubes como Independiente del Valle (EQU), Tigre (ARG) e Racing (URU). O jogador recusou propostas de equipes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes para vestir a camisa rubro-negra.

Quem reforça o Leão nesta janela?

A intertemporada do Esporte Clube Vitória segue movimentada nos bastidores. O Leão da Barra já trouxe dois novos reforços para qualificar o elenco e ampliar suas opções para o segundo semestre da temporada. Tratam-se de Thiago Couto e Rubén Rodrigues.

o goleiro Thiago Couto, emprestado pelo Sport, será oficialmente apresentado à imprensa nesta quarta, às 14h, na sala de entrevistas do Barradão. O arqueiro foi um dos dois reforços confirmados até agora, ao lado do meio-campista português Rubén Rodrigues, que veio do Oxford United, da Inglaterra.