Alisson Santos é anunciado pelo Sporting com multa milionária

Alisson Santos é o novo reforço do Sporting, de Portugal. O atacante de 22 anos, ex-Vitória, assinou até 2030. Venda rendeu R$ 13 milhões ao clube baiano. - Foto: Reprodução / Sporting CP

O atacante Alisson Santos foi oficialmente anunciado como novo reforço do Sporting, de Portugal. O jogador de 22 anos, que pertencia ao Vitória, assinou contrato válido até 2030 com a equipe de Lisboa e terá uma cláusula de rescisão estipulada em 80 milhões de euros.

O Vitória acertou a venda de 90% dos direitos econômicos do atleta por cerca de R$ 13 milhões e manteve 10%, de olho em uma valorização futura em caso de nova transferência.

Apesar de formado nas divisões de base do Vitória, Alisson não chegou a se destacar no elenco principal. Com a camisa rubro-negra, ele somou 49 partidas, três gols e duas assistências. Em busca de rodagem, foi emprestado ao Náutico em 2023 e ao Figueirense em 2024. O atacante vinha atuando no futebol português pelo União Leiria, também por empréstimo.