Janderson é anunciado pelo Goztepe, da Turquia Ex-atacante do Vitória, Janderson foi oficialmente anunciado pela equipe turca 30/06/2025

Janderson é o novo reforço do Goztepe, da Turquia. Após 63 jogos e 11 gols com a camisa do Vitória, o atacante se despediu do clube nas redes sociais e agradeceu a torcida rubro-negra. - Foto: Reprodução/ Redes sociais @goztepe

O atacante Janderson, artilheiro do Vitória na temporada 2025, foi oficialmente anunciado nesta segunda-feira,30, como novo reforço do Goztepe, da Turquia. A negociação foi concretizada por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões, rendendo R$ 8,3 milhões aos cofres rubro-negros devido a divisão do seu passe), valor que representa retorno significativo ao clube baiano, que havia contratado o atleta junto ao Botafogo por R$ 5 milhões. Ao todo, o jogador disputou 63 partidas com a camisa rubro-negra, marcou 11 gols e distribuiu quatro assistências. Após o anúncio oficial, Janderson utilizou as redes sociais para se despedir do clube e da torcida. Leia Também: Vitória divulga programação da 2ª semana de trabalhos após as férias Vitória vence a primeira partida no Brasileirão Feminino Sub-17 Elenco do Vitória tem treino técnico na Toca e retorno de Neris “Hoje venho aqui agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de vestir o manto rubro-negro do Vitória, o que foi para mim uma honra. Quero agradecer a cada um dos profissionais que fazem do Vitória essa grande equipe. Me despeço aqui e levarei vocês em meu coração. Obrigado por tudo, Leão! Obrigado por me permitir viver essa experiência incrível! Avante, meu Leão! Tua força de onde vem? Dessa torcida, que canta e vibra!!!”, publicou o atacante. O Goztepe, novo destino de Janderson, encerrou a temporada nacional a apenas quatro pontos de uma vaga em competições europeias. O clube turco vem reforçando seu elenco e já conta com seis brasileiros: Helitão (zagueiro), Djalma (lateral-esquerdo), Victor Hugo (meia), Juan Santos, Rômulo Cardoso e Emersonn (atacantes).

