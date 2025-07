Vitória vence a primeira partida no Brasileirão Feminino Sub-17

Time feminino do Vitória celebra a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da categoria - Foto: Karla Porto / EC Vitória

Após duas derrotas seguidas, o time feminino do Vitória se recuperou e venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. Na tarde do último domingo, 29, as Leoas da Barra golearam o AGERGS-RS de virada por 4 a 2, em confronto realizado no CT Manoel Pontes Tanajura, válido pela 3ª rodada do Grupo C.

As rubro-negras venceram com três gols de Belinha e outro anotado por Samyra. A equipe foi a campo com Marina; Tita, Malu, Gradil e Ana; Geovana, Duda e Belinha; Ágata, Samyra e Dudão.



As Leoas da Barra ocupam a terceira posição da chave, com os primeiros três pontos somados. A equipe comandada por Fernando Silva inicia o returno no próximo sábado, 5, contra a ADERGS, às 15h, no Campo Atlético Tapejarense, em Tapejara-RS.