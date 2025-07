Elenco do Vitória tem treino técnico na Toca e retorno de Neris

Grupo rubro-negro em ação durante o trabalho no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã deste domingo, 29, no CT Manoel Pontes Tanajura, e deu continuidade aos treinos de preparação para os próximos compromissos da temporada.

A atividade teve início às 8h e contou com forte ênfase na parte física e técnica, com os jogadores sendo comandados pelo técnico Thiago Carpini.

As movimentações aconteceram no campo 2 do CT, com um aquecimento inicial voltado para o condicionamento físico. Em seguida, Carpini orientou trabalhos técnicos específicos, como posse de bola sob marcação intensa, transição ofensiva e defensiva, além de jogos em espaço reduzido. A comissão técnica teve o suporte dos auxiliares Estephano Djian, Josué Romero e Márcio Goiano.



A novidade ficou por conta do zagueiro Neris, que deu voltas em torno do campo do miniestádio Bebeto Gama, iniciando a transição após se recuperar de uma contusão muscular. O defensor foi supervisionado pelo fisioterapeuta Clício Alves.

Enquanto isso, no Departamento Médico, seguem em tratamento os atletas o lateral-esquerdo Jamerson (operado do tornozelo direito) e Kauan (operado do tornozelo esquerdo). Neris, apesar de já realizar atividades leves no campo, também segue sob cuidados da fisioterapia.

Programação da semana

Nesta segunda-feira, 30, o grupo terá jornada dupla de treinamentos. Pela manhã, os atletas se apresentam às 8h para um trabalho físico às 9h. À tarde, nova apresentação às 15h, seguida de treino técnico às 16h.

Próximos compromissos

O Leão da Barra terá dois desafios importantes nos próximos dias. No dia 8 de julho, o Rubro-Negro enfrenta o Confiança, às 21h30, no Barradão, em jogo único válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Quatro dias depois, no 12 de julho, a equipe volta a campo pelo Brasileirão, contra o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada.