Vitória divulga programação da 2ª semana de trabalhos após as férias

O meia português Rúben Rodrigues será apresentado a imprensa - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória segue em ritmo intenso de preparação e já tem definida a programação da segunda semana de atividades após o retorno das férias. A agenda, divulgada pelo Departamento de Comunicação, inclui sessões físicas, treinos técnicos e apresentações de reforços.

A semana começa nesta segunda-feira, 30, com treino físico às 8h e, à tarde, a coletiva de apresentação do meia Rúben Rodrigues, às 14h, seguida de treino técnico aberto a imprensa às 15h.

Na quarta-feira, 3, será a vez do goleiro Thiago Couto ser apresentado, em entrevista coletiva marcada para 13h30, antes do treino fechado.

A sexta-feira será de folga para o grupo, que volta aos trabalhos no fim de semana com sessões às 8h no sábado e no domingo.

Confira a programação semanal completa:

Segunda (30/06): Treino físico (8h), coletiva de Rúben Rodrigues (14h), treino técnico aberto (15h)

Terça (01/07): Treino (15h)

Quarta (02/07): Treino físico (8h), coletiva de Thiago Couto (13h30), treino técnico fechado (15h:

Quinta (03/07): Treino (15h)

Sexta (04/07): Folga

Sábado (05/07): Treino (8h)

Domingo (06/07): Treino (8h)