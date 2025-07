Rúben Rodrigues explica por que escolheu o Vitória: "Muito melhor que a Europa"

Rúben Rodrigues, jogador do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O meio-campista Rúben Rodrigues, novo reforço do Vitória, foi oficialmente apresentado na tarde desta segunda-feira, 30, ao lado do diretor esportivo Gustavo Vieira, na Toca do Leão. O português afirmou que não se sente pressionado pela fase ruim que o Leão da Barra atravessava antes de pausa para o Mundial de Clubes. "Eu não vou pôr a responsabilidade em mim. Eu sei o que o treinador quer de mim, eu sei o que eu quero de mim", garantiu o jogador.

Ao ser questionado na entrevista do motivo que a qual ele teria largado o futebol europeu pelo Vitória, foi contudente ao afirmar que busca novos desafios:

"Eu sempre gosto de desafios novos. Joguei na Holanda, fui para Inglaterra sozinho. Eu queria algo mais familiar e foi o momento perfeito para me mostrar fora da Europa. O Vitória desde o início foi muito bom para mim. O Brasil é muito melhor que a Europa, as pessoas são muito melhores".

Ainda sobre novos desafios na carreira, o meia português comentou sobre o processo de adaptação e que nunca levou muito tempo para começar a atuar bem. "Quanto tempo eu não sei dizer. Eu sou um jogador que sei me adaptar bem. Fui a Inglaterra e não demorei", comentou.

O novo reforço do Leão soma 79 gols e 32 assistências em 267 jogos. Apesar de português passou maior parte da sua carreira no futebol holandês.