Após vencer a Inter de Milão por 2 a 0, o Fluminense provocou Flamengo e Botafogo nas redes sociais e ironizou com o meme “jogamos de igual para igual”. - Foto: FEDERICO PARRA / AFP

A classificação do Fluminense para as quartas de final do Mundial de Clubes 2025 não veio apenas com festa em campo. Nas redes sociais, o Tricolor das Laranjeiras aproveitou a vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, nesta segunda-feira, 30, para provocar os rivais cariocas Flamengo e Botafogo, eliminados ainda nas oitavas de final do torneio.

Veja:

Fluminense provoca Flamengo e Botafogo após classificação: "Como está o clima no Rio?" | Foto: Reprodução

A zoeira veio em dose dupla: além de ironizar a eliminação dos concorrentes locais, o clube brincou com o meme “jogamos de igual para igual”, expressão que ganhou força entre torcedores após as derrotas do Flamengo para o Liverpool, em 2019, e para o Bayern de Munique, em 2025.

Veja também:

"Jogamos de igual para igual e vencemos", publica o Fluminense | Foto: Reprodução

Histórico

Com gols de Germán Cano, logo no início, e de Hércules nos acréscimos do segundo tempo, o Flu superou a vice-campeã da Champions League com autoridade e garantiu a vaga entre os oito melhores do mundo. Agora, o time de Renato Gaúcho aguarda o vencedor do confronto entre Manchester City e Al-Hilal, que também se enfrentam nesta segunda-feira, para conhecer seu adversário nas quartas.