Cano marca gol relâmpago, Hércules carimba, e Fluminese vence a Inter

Gol de Cano deu a vantagem ao Fluminense durante todo o jogo - Foto: FEDERICO PARRA / AFP

O Fluminense vai representar o Brasil nas quartas de final do Mundial de Clubes 2025. Nesta segunda-feira, 30, o Tricolor das Laranjeiras enfrentou a vice-campeã da Champions League, a Inter de Milão, e venceu o jogo por 2 a 0, com gols marcados por Cano, no início, e Hércules nos acréscimos da partida.

Com o resultado, a equipe comandada por Renato Gaúcho agora aguarda o duelo entre Al-Hilal e Manchester City, também nesta segunda-feira, 22, às 22h, para saber quem vai enfrentar na próxima fase da Copa do Mundo de Clubes.

O Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira, 4 de julho, às 16h, contra Manchester City ou Al-Hilal. No mesmo dia, às 22h, o Palmeiras enfrenta o Chelsea, também pelas quartas.

Reencontro?

Em caso de vitória da equipe de Pep Guardiola, Fluminense e City irão reeditar a final do Mundial de 2023, quando os ingleses venceram o time de Fernando Diniz — até então técnico do Flu — por 4 a 0, e sagraram-se campeões do mundo.