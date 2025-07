"Foi fácil": Neuer, do Bayern, comenta jogo contra o Flamengo no Mundial

Após a vitória do Bayern sobre o Flamengo por 4 a 2 no Mundial de Clubes, Neuer declarou que o jogo foi “fácil” e “não foi complicado”, em entrevista que viralizou. - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Flamengo deu adeus ao sonho do bicampeonato mundial após ser derrotado pelo Bayern de Munique por 4 a 2, neste domingo, 29, em Miami, pelas oitavas de final da Mundial de Clubes 2025. Apesar da tentativa de reação rubro-negra, o goleiro Manuel Neuer minimizou o desafio imposto pelos brasileiros e ironizou o desempenho da equipe de Filipe Luís.

“4 a 2 (fazendo sinal com as mãos). Não foi complicado, não foi complicado. Fácil”, disse o camisa 1 do Bayern, mesclando espanhol e inglês ao responder perguntas de jornalistas peruanos logo após o apito final.

Mesmo quando questionado sobre o segundo gol do Flamengo, marcado de pênalti por Jorginho, que levou o placar a 3 a 2 e deu esperanças à torcida brasileira, Neuer manteve o tom provocativo:

Pênalti? Não foi complicado Neuer - goleiro do Bayern

A entrevista foi registrada pelo jornalista peruano Cesar Vivar Miranda, do site Así es el Fútbol, e viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 30. Neuer, que inicialmente vinha respondendo em alemão, tentou facilitar a comunicação e falou em inglês e espanhol com os repórteres.

Assista:

🗣️ MANUEL NEUER: “PARTIDO FÁCIL, NO COMPLICADO” 😳😳😳 pic.twitter.com/FbeqxpNoXK — Así es el Fútbol (@asieselfutbol_) June 30, 2025

O jogo foi movimentado desde o início. O Bayern abriu 2 a 0 em apenas oito minutos, viu o Flamengo diminuir com Pedro ainda na primeira etapa, mas ampliou para 3 a 1 antes do intervalo. Na etapa final, o Fla chegou a marcar novamente, mas os alemães fecharam o placar em 4 a 2 e garantiram a classificação.

De volta ao Brasil nesta terça-feira, 1, o Flamengo agora foca em suas próximas competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O time é líder do Campeonato Brasileiro e enfrenta o São Paulo pela 13ª rodada no fim de semana.