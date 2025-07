Flamengo é superado pelo Bayern e dá adeus ao Mundial de Clubes

Bayern mostra superioridade e elimina o Flamengo do Mundial de Clubes - Foto: Gilvan de Sousa / Flamengo

O Flamengo está eliminado do Mundial de Clubes. Na tarde deste domingo, 29, o rubro-negro carioca foi derrotado pelo Bayern de Munique por 4 a 2, no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final da competição internacional.

Os cariocas sofreram dois gols em 10 minutos. Após cobrança de escanteio, Erick Pulgar marcou contra aos três. Sete minutos depois, a zaga afasta mal e Harry Kane chuta de canhota para ampliar.

O Flamengo diminuiu aos 29, com chute forte de Gerson, indefensável para Neuer. No fim do primeiro tempo, Goretzka pega a sobra e chuta colocado sem chances para Rossi.

No início da etapa final, Olise toca com a mão na bola na grande área e o juiz marcou pênalti. Preciso, Jorginho cobrou e diminuiu o marcador. Os Bávaros ampliaram em mais um gol de Kane, após vacilo de Luis Araújo.

Classificado para as quartas de final, o Bayern agora encara o PSG, atual campeão da Champions League, que mais cedo goleou por 4 a 0 o Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suarez.