PSG atropela Inter Miami e avança às quartas da Copa do Mundo

O português João Neves celebra um dos dois gols que marcou na goleada de 4x0 sobre o Inter Miami - Foto: Divulgação | FIFA

O campeão europeu, Paris Saint Germain, não precisou de mais que os 45 minutos do 1º tempo e mais dois de acréscimo para construir uma goleada sobre o Inter Miami, time de Messi e Luís Suares e avançar às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Os franceses agora esperam o vencedor de Bayern de Munique e Flamengo.

O passeio parisiense começou aos 5 minutos após cobrança de falta de Vitinha que João Neves escorou de cabeça para abrir o placar. Apesar do domínio evidente, com trocas de passes no campo do Miami, o segundo gol só veio aos 38, novamente com João Nevez, escorando cruzamento de Fabian Ruiz.

O PSG se animou e resolveu ampliar a vantagem ainda no 1º tempo, contando com a ajuda de Avilés, que colcou pra dentro do próprio gol o cruzamento de Hakimi. O mesmo Hakimi chutou duas vezes para fazer o quarto após jogada de Barcola: 4x0 Paris.

No segundo tempo o PSG continou criando oportunidades, mas diminuiu o ritmo. O técnico Luis Enrique aproveitou para poupar alguns jogadores que já tinham cartão amarelo e colocou em campo o atacante Dembélé, que retornou após afastamento por lesão para ganhar ritmo.

Lionel Messi ainda tentou finalizar duas vezes, uma delas de cabeça, mas o Inter não demonstrou forças para reagir e se despediu da competição de forma melancólica.