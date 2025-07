Apresentadora desabafa sobre dificuldade para namorar: “Muitos gays”

A apresentadora está solteira há alguns anos - Foto: Reprodução | Instagram

Solteira há dois anos, Luciana Gimenez confessou que está cada vez mais difícil achar um namorado. Convidada do programa Pizza do João, apresentado por João Guilherme Silva, filho de Faustão, a apresentadora afirmou que a maioria dos homens que conhece é homossexual.

“Tem muitos gays. Essa questão de hétero está meio difícil. Diminuiu muito (opções). Não tenho nada contra gays, mas eles não querem sair comigo”, disse ela, que tentou flertar com um rapaz nas férias, mas descobriu que ele tinha namorado.

A famosa ainda alegou que está cada vez mais criteriosa no quesito romance. “Estou querendo namorar, mesmo. Mas sou uma pessoa criteriosa. Acho que a gente quer uma coisa que acrescente depois da última experiência. Subi o patamar... Meu último namoro foi legal”, contou.

“Neste momento, quero uma pessoa engajada, que queira estar comigo. Meu tempo é precioso. Quero uma pessoa com vontade e não é uma coisa simples. As pessoas imaginam uma Luciana que talvez eu não seja”, completou.

Romance discreto

Durante o bate papo, Luciana também contou que se considera uma pessoa mais caseira e gosta de viver seus romances com discrição, longe dos holofotes e julgamentos da mídia.

“Sou uma pessoa extremamente caseira, bastante discreta para expor a minha vida pessoal.... Tem gente que não vem, achando que vou falar demais. Não falo. Sou extremamente reservada na minha vida amorosa. E tem cara que vem para cima, porque quer ficar famoso, o que também não quero”, explicou.

Comovido com a situação da amiga, João Silva prometeu apresentar alguns de seus amigos a ela. “Cadê? Apresenta logo que está correndo o tempo. Se você conseguir me desencalhar, amor, o anúncio do namoro é seu”, brincou.