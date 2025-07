Davi Brito é acusado de fraude em projeto social; veja resposta

O famoso reagiu às acusações envolvendo seu nome - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito se envolveu em mais uma polêmica na mídia nesta quinta-feira, 10. O campeão do BBB 24 foi acusado de cometer fraude financeira e captação irregular de recursos para um projeto social, vinculado à empresa “Ação na Rua”.

De acordo com informações iniciais, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu uma investigação para apurar o caso do famoso. A denúncia afirma que o baiano estaria anunciando uma suposta empresa para captar recursos sem comprovação de estrutura, registro ou prestação de contas para os doadores.

Dentre as suspeitas apontadas pela representação enviada ao MP estão os crimes de lavagem de dinheiro, fraude financeira e arrecadação indevida por meio de PIX em nome de pessoa física ou empresa, sem comprovação de CNPJ ativo no setor filantrópico.

Resposta de Davi

Em seu perfil do Instagram, Davi reagiu às acusações e afirmou que está com o CNPJ ativo caso o MP queira investigar. “Se o Ministério Público quiser o CNPJ, estou à disposição para apresentar. O projeto é para ajudar o povo, não a mim”, escreveu ele.

Horas depois, o ex-BBB publicou uma nota oficial e acusou os portais de notícias de estarem veiculando informações falsas com relação a participação dele no projeto. No texto, ele ainda afirmou que a acusação possui o objetivo de manchar a sua reputação e colocar em dúvida sua integridade.

Leia o pronunciamento na íntegra:

“Nota de Esclarecimento – Fake News em Circulação

Venho, por meio deste comunicado, esclarecer uma situação extremamente grave que está ocorrendo com o meu nome: estão espalhando fake news com o claro objetivo de manchar a minha reputação e colocar em dúvida minha integridade.

Estão sendo divulgadas informações completamente falsas e infundadas, dizendo que estou sendo investigado pelo Ministério Público em relação a um suposto projeto social. Quero deixar muito claro que isso é mentira.

O projeto social ao qual estão se referindo nem foi lançado ainda. A ideia é, sim, criar uma iniciativa séria, transparente e registrada, com CNPJ, para que pessoas interessadas possam contribuir com doações destinadas a ajudar comunidades e pessoas em situação de vulnerabilidade. Nada disso foi concretizado até o momento, pois ainda está em fase de planejamento e estruturação legal.

Infelizmente, algumas pessoas têm usado esse assunto para criar narrativas falsas e me difamar de forma irresponsável. Reforço que não há nenhuma investigação oficial contra mim, e que tudo isso se trata de um ataque difamatório baseado em inverdades.

- Peço que não compartilhem esse tipo de conteúdo mentiroso.

- Se você tiver dúvidas, fale diretamente comigo.

- A verdade sempre aparece, e estou tranquilo quanto à minha consciência e às minhas intenções.

Agradeço a todos que têm me enviado apoio, mensagens de solidariedade e que confiam no meu caráter. Sigamos firmes, com fé e transparência.

Atenciosamente,

Davi Brito Santos de Oliveira”.