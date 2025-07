Amiga de Juliette é assassinada e famosa desaba: "Não viu"

- Foto: Reprodução redes sociais

A cantora Juliette utilizou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para lamentar a morte da amiga cearense Clarissa Costa Gomes, que foi assassinada a facadas pelo ex-namorado.

Clarissa era enfermeira do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e foi morta no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza, na noite da última quarta-feira, 9. O namorado dela, o gestor ambiental Matheus Anthony Lima Martins Queiroz, 26, foi preso em flagrante poucos minutos após o crime, após confessar o crime.



"Hoje eu recebi uma notícia muito triste. Uma amiga, lá do Ceará, Clarissa, foi morta a facadas pelo namorado. Desde que eu recebi a notícia, eu estou o tempo inteiro me arrepiando, angustiada. Eu convivi com Clarissa, era uma menina maravilhosa, estudiosa, educada, doce, enfermeira neonatal, cuidava dos bebezinhos. Esse era o primeiro namorado dela e a gente nunca soube de absolutamente nada, se era um relacionamento tóxico", afirmou Juliette, em suas redes sociais.

Relacionamento tóxico

Além de relatar o ocorrido, ela também fez um alerta sobre os perigos de se envolver em relações tóxicas, incentivando seus seguidores a procurarem ajuda caso percebam sinais de agressividade.

"Nunca teve um indício de violência, não teve uma gradação. Simplesmente hoje, a gente acorda com a notícia dessa. É todo mundo se perguntando: será se a gente não viu, não percebeu? Não teve nenhum pedido de socorro. Por isso, se você tiver em uma relação minimamente violenta, não permaneça, peça ajuda, a gente queria muito que ela tivesse pedido ajuda, para a gente conseguir evitar isso. Não deixe isso acontecer. Não é brincadeira", afirmou a cantora.

O crime

Clarissa Costa foi morta na noite da quarta-feira, 9, no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza. O namorado dela, o gestor ambiental Matheus Anthony Lima Martins Queiroz, 26, foi preso em flagrante. A vítima e o suspeito de feminicídio participavam de grupos de jovens, na Paróquia Santo Antônio de Pádua, no bairro Maraponga, em Fortaleza.