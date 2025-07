Alcione faz nova revelação íntima sobre ministro Alexandre de Moraes

Cantora voltou a falar sobre a sua admiração pelo político - Foto: Reprodução | Redes Sociais e STF

Alcione se pronunciou sobre os boatos em torno de sua admiração pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à revista Breeza, a cantora voltou a dizer que tem um “crush” no político, mas fez uma revelação íntima: disse que o admira mais por sua atuação do que pela beleza.

“Não é por achar ele gato. O maior respeito que eu tenho pelo meu ministro é que eu sou fã das atitudes dele, do trabalho. Com todo respeito, eu sou fã disso. Às vezes, eu brinco, mas eu tenho o maior respeito por esse ministro”, disparou.

Declarações

Tudo começou após a artista fazer declarações públicas citando o ministro. Em março deste ano, antes de cantar a canção “Faz uma loucura por mim”, durante um show em São Paulo, Alcione o elogiou.

“Adoro o nosso ministro Alexandre de Moraes. Sempre falei para a minha irmã que se conhecesse ele há mais tempo, tinha casado com ele”, afirmou ela durante a apresentação.

Já em dezembro de 2024, a famosa citou o nome de Alexandre de Moraes após o público de Brasília puxar coro com a frase “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”. Sincera, Alcione disparou: “Alexandre de Moraes, meu careca, gosto muito dele”.