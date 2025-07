Dona de SAF? Cantora Kelly Key vira presidente de clube de futebol

Kelly Key atualmente comanda o Kiala FC - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Atualmente longe dos palcos, Kelly Key surpreendeu ao assumir um clube de futebol. Ao lado do marido Mico Freitas, a cantora de 42 anos se tornou cofundadora do Kiala FC,que surgiu em 2024, através de um projeto social que transforma a vida de crianças e adolescentes por meio do esporte.

Através das redes sociais, a artista carioca comentou sobre ser a "única mulher na presidência de um clube de futebol em Angola e, talvez, em toda a África". "Não é sobre vaidade. É sobre visão! É sobre ocupar um lugar onde disseram que não era para mim. Ou pior: onde muitas vezes nem disseram nada, porque preferiram dirigir a palavra a um homem”, desabafou.

A artista diz que a conquista é representativa para as mulheres em geral. "Essa vitória não é só minha. É de todas as mulheres que sonham com espaços que ainda parecem inalcançáveis. E é dos meninos que crescem aprendendo a respeitar mulheres que lideram", concluiu.

Kelly Key desabafou sobre ser a única presidente mulher em clube de futebol angolano | Foto: Reprodução/Instagram

Kiala FC é um projeto voltado para a formação de jovens atletas e que oferece treinamento esportivo, apoio educacional e desenvolvimento pessoal, além de promover valores como disciplina, solidariedade e liderança.

O clube de Kelly Key já estabeleceu parcerias internacionais, como a colaboração com o Flamengo, visando a captação de talentos angolanos para suas categorias de base. A cantora e seu marido participam diretamente da rotina do time.