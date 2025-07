Saiba o motivo da demissão de Renato Paiva no Botafogo

Textor afirmou que Renato Paiva foi demitido do Botafogo por abandonar seu estilo ofensivo. "Quebrou seus princípios", disse o dono da SAF. - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

A passagem de Renato Paiva, ex-Bahia, pelo Botafogo chegou ao fim após a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. E quem explicou os bastidores da demissão foi o próprio dono da SAF alvinegra, John Textor, em entrevista ao programa britânico TalkSport. Para o empresário americano, a saída do técnico português foi motivada por uma "quebra de princípios".

"Por que demiti Renato Paiva depois de ele vencer o PSG? Ele quebrou seus próprios princípios, não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores e os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido Atlético de Madrid e Palmeiras, somos melhores que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios dele", afirmou.

Dez dias antes da queda para o time paulista, o Botafogo havia vencido o PSG por 1 a 0, resultado que empolgou torcedores e a diretoria. Mas, segundo Textor, a equipe apresentou uma postura muito diferente contra o Palmeiras.

"Perguntei a ele qual foi o melhor jogo da sua carreira e ele respondeu PSG. Depois, perguntei qual foi o melhor jogo da minha carreira e eu disse PSG. Eu disse que aqui (dia do jogo) não era o PSG, era o Palmeiras. Palmeiras não é o PSG. 'É hora de jogar futebol, vão lá e acabem com eles'. O que aconteceu? Ficamos recuados e vimos o adversário avançar. Em 10 jogos, ele estava ficando cada vez mais defensivo e quando você quebra os seus princípios você tem que sair", completou.

De acordo com o ge, Textor chegou a fazer um discurso motivacional aos jogadores após a derrota, enfatizando o estilo de jogo "Botafogo Way", ofensivo e propositivo. A demissão de Paiva foi oficializada no dia seguinte ao revés no Mundial.

O dono da SAF ainda explicou que, embora não goste de demitir treinadores, a decisão contou com o apoio do departamento de futebol do clube, que também notou uma mudança de filosofia no trabalho do português.

"Nós ganhamos títulos, não é? Não tomo as decisões sozinho. Se todo o departamento de futebol vem até mim e fala que precisamos fazer algo sobre o treinador, eu me mexo. Eu não gosto de demitir pessoas. Você viu que o estilo de jogo do time mudou durante 10 jogos. Paiva é um grande treinador, mas ele tem que manter seu estilo de jogo no próximo trabalho. Ele não pode deixar os torcedores reclamando no Brasil (influenciarem), eles são brutais", finalizou.