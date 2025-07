Silvia Abravanel desabafa sobre pastores no SBT: “Tiro no pé”

A apresentadora deu sua opinião sincera sobre a mistura da religião com a TV - Foto: Reprodução | Youtube

Silvia Abravanel expôs sua opinião sobre a inserção de pastores evangélicos na programação do SBT. Em entrevista ao Alt Tabet, do Canal UOL, a filha de Silvio Santos contou que não concorda com uma programação fixa para os líderes religiosos.

A herdeira ainda afirmou que seu pai sempre recebeu propostas sobre o tema, mas recusou por ser judeu. “O dono da emissora era judeu, vários pastores entraram em contato com ele para comprar horário, mas ele não quis. Agora, minhas irmãs são evangélicas, de repente pode abrir um espaço ou outro”, disse.

“Inflar demais não agrada todos os públicos. Você começar a colocar coisas que eram divergentes ao pensamento dele [Silvio], pessoas fiéis à emissora podem não ver isso com bons olhos”, completou.

A apresentadora ainda alegou que a iniciativa pode ser arriscada. “Então pode ser uma faca de dois gumes, pode ser de repente um tiro no pé. Então eu gosto [da ideia], acho bonito, mas pontual. Não gosto da ideia de vai ter um programa [fixo] evangélico no SBT”, concluiu.

Mudança na programação

Vale lembrar que desde que assumiram o canal, as filhas de Silvio Santos tem realizado uma série de modificações no corpo de funcionários e na programação do SBT, que agora conta com diversas atrações para os jovens.

Uma das contratações mais famosas da emissora foi a influenciadora digital Virginia Fonseca, que comanda o programa “Sabadou Com Virginia”, exibido nas noites de sábado no canal.

A atração, que conta com participações especiais de cantores, atores e outros influenciadores, tem liderado a audiência e mantido o SBT na disputa da atenção do público da Grande São Paulo.