Edu Guedes revela como descobriu câncer no pâncreas

O famoso contou detalhes sobre a doença - Foto: Reprodução | Youtube

Edu Guedes voltou a falar sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia delicada. Diagnosticado com câncer no pâncreas, o apresentador publicou um vídeo em seu canal do Youtube, nesta quarta-feira, 9, e revelou como descobriu a doença.

“Eu tô aqui no hospital, me recuperando do susto que eu tive, e resolvi gravar pro meu canal...Primeiro, pra informar as pessoas, pelo respeito que eu tenho a todos. E segundo, porque acho que a melhor forma de acabar com as coisas ruins é falando com transparência”, começou.

O chef de cozinha relatou que as dores surgiram em abril deste ano, durante uma corrida. Ele afirmou que teve uma crise renal e expeliu uma pedra, mas ignorou o episódio, pois estava acostumado a ter problemas renais. “Como eu já tive várias crises de pedra no rim ao longo da vida, achei que era só mais uma. Não fui ao hospital, não fiz nada”, explicou.

Entretanto, o quadro de Edu se agravou em junho, quando ele quase desmaiou de dor no banheiro de um restaurante, onde almoçava com um amigo e foi levado ao hospital logo em seguida.

“Falei: 'Pedrinho, me leva para o ponto de socorro, porque estou tendo uma crise renal'. Já sabia o que era, porque quando você tem essa crise, você já sabe o que é, dói tudo. Parece até que você está tendo algum tipo de ataque cardíaco, que o teu peito dói, tudo dói, enfim, a dor é muito forte”, relembrou.

Exames

Depois do último episódio, o marido de Ana Hickmann realizou uma série de exames e descobriu o tumor pancreático, que é silencioso e só manifesta sintomas em estágio avançado.

“A dor era absurda, parecia um ataque cardíaco. Fui levado pro pronto-socorro, e foi aí que tudo começou a mudar. O doutor me chamou e disse: ‘Edu, vi algo estranho na imagem do seu pâncreas. Acredito que seja um tumor”, disse.

“Estava na cauda do pâncreas, área menos crítica. O dr. Marcelo Bruno Rezende fez uma cirurgia de 6 horas, retirando parte do órgão, nódulos vizinhos e o baço. Foram quatro cirurgias em 15 dias, mas saio vivo e grato”, completou.

Edu Guedes ainda garantiu que está se recuperando bem e voltará em breve. “Graças a Deus, foi detectado cedo. Agora que estou aprendendo, sei que quando está na cabeça do pâncreas é mais delicado. No meu caso, era possível retirar a parte afetada. A cirurgia foi longa, mas controlada. Agora estou fazendo fisioterapia, inclusive para respiração”, contou.