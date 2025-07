Ex-nora de Luciano Huck rebate críticas sobre silicone

A jovem falou abertamente sobre a cirurgia - Foto: Reprodução | Instagram

Duda Guerra usou suas redes sociais para rebater uma crítica que recebeu sobre suas próteses de silicone. Ex-nora do apresentador Luciano Huck, a jovem de 16 anos afirmou que seus seios são mais unidos por escolha própria.

“Será que eu só eu que reparo no silicone dela?? Ficou grudado no meio, não tem divisão”, escreveu a seguidora. “Eu pedi assim hahahah”, justificou a garota, que precisou da autorização dos pais para realizar o procedimento.

A resposta acabou viralizando na web e diversos internautas comentaram sobre o assunto. “Pra quem está dizendo que não tem como, tem sim! Eu mesma pedi pro meu silicone ficar juntinho assim também.. O médico “descola” a pele do meio e faz com que fique mais junto!”, explicou uma.

Novo amor

Recentemente, Duda se tornou um dos assuntos maia comentados na web após posar ao lado de seu novo namorado, o estudante bilionário Bruno Welter Lucianelli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O novo casal surgiu em clima de intimidade nas redes sociais, apenas algumas semanas após o fim do namoro de Duda com Benício Huck, filho de Luciano Huck com Angélica. O que chama mais atenção é o timing da revelação, que chamou a atenção dos internautas.