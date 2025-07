Fila andou! Ex-nora de Luciano Huck assume novo namorado

Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, agitou a web com um anúncio nessa quarta-feira, 2: ela assumiu publicamente seu novo romance.

A jovem publicou fotos ao lado do estudante de Medicina Bruno Welter Lucianelli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), oficializando o relacionamento. A novidade deixou os seguidores agitados.

O novo casal surgiu em clima de intimidade nas redes sociais, apenas algumas semanas após o fim do namoro de Duda com Benício. O que chama mais atenção é o timing da revelação, que chamou a atenção dos internautas.

Veja:

Duda Guerra e novo namorado | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fila andou para Benício Huck também

Benício Huck também não perdeu tempo e já está aproveitando a vida de solteiro, após o fim do namoro com a influenciadora Duda Guerra. O herdeiro de Luciano Huck e Angélica foi flagrado aos beijos com uma garota nesta semana.

No registro, compartilhado pelo jornalista Leo Dias, o jovem aparece trocando beijos e carícias com uma garota, em uma festa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Fontes presentes no local informaram que os dois passaram a noite toda juntos e andaram de mãos dadas pelo local, sem esconder o clima de romance das pessoas que passavam pelo local.

Término Duda e Benício

Duda Guerra e Benício Huck ficaram juntos por cerca de um ano e anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025. A jovem confirmou o término durante uma entrevista ao Fofocalizando, alegando que os dois seguiram com a amizade.

“A gente não se fala mais e está tudo esclarecido sobre essa situação. Não pensamos em voltar mais. Cada um está seguindo seu próprio caminho, cada um está seguindo um rumo na vida. Não temos nos falado”, disse ela.

O fim foi ocasionado por uma confusão entre Duda Guerra e a influenciadora Antonela Braga durante uma viagem. A nora de Angélica e Luciano Huck decidiu tirar satisfação com a colega após ela pedir para seguir Benício Huck em um perfil privado.

Apesar do término entre Duda e Benício ter sido tratado com discrição, quem acompanhava de perto afirma que a relação enfrentou resistência dentro da família Huck. Fontes ligadas ao círculo dos apresentadores indicam que Angélica nunca se sentiu confortável com a exposição do casal nas redes sociais.

Segundo os boatos, a apresentadora teria demonstrado incômodo com a intensidade da vida pública do filho ao lado da influenciadora digital. A soma de tensões familiares, exposição nas redes e pressão da opinião pública teria apressado o fim do relacionamento.