Ex-nora de Angélica, Duda Guerra fala sobre tumor pela 1ª vez - Foto: Reprodução | Instagram

Duda Guerra falou abertamente com seus seguidores sobre a marca visível em seu braço. A influenciadora respondeu a uma pergunta enviada por meio de uma caixinha no Instagram, na qual uma seguidora pediu que ela falasse sobre a cicatriz.

"É um hemangioma! Um hemangioma é um tumor benigno (não canceroso) formado por um crescimento anormal de vasos sanguíneos", explicou Duda, compartilhando ainda uma foto de sua infância, onde a marca já era perceptível.

O hemangioma é uma condição comum, especialmente em bebês, e tende a diminuir ou desaparecer com o tempo. Geralmente, não apresenta riscos à saúde e só requer tratamento caso provoque dor, prejudique alguma função corporal ou apresente crescimento acelerado.

O que é um hemangioma?

O hemangioma é um tipo de tumor benigno causado pela multiplicação anormal de vasos sanguíneos. Costuma surgir nos primeiros meses de vida e, em grande parte dos casos, regride espontaneamente até a infância. O tratamento é indicado apenas em situações específicas, como comprometimento funcional ou risco de complicações estéticas.

Ex-nora de Angélica detona presente “barato” da apresentadora

Ex-nora de Angélica, Duda Guerra revelou uma chateação que teve com a apresentadora antes mesmo do término com Benício Huck. A jovem reclamou por ter recebido um presente “baratinho” da loira quando ainda namorava quando o filho dela.

No Natal, Duda ganhou uma sandália de R$ 10 mil de Angélica, mas ficou enciumada ao ver o que a namorada de Joaquim Huck, Manoela Esteves, ganhou: uma bolsa de grife avaliada em R$ 30 mil. Segundo o jornalista Alessandro Lo-Bianco, a situação foi assunto na rodinha de amigos de Duda Guerra.