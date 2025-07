Andressa Urach detona famosa após ser chamada de “boneca inflável”

A loira detonou a famosa - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as críticas feitas por Sonia Abrão. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 9, e rebateu as ofensas da apresentadora, que a chamou de “boneca inflável”.

“Sonia, eu oro por você, vou orar para que você seja bem comida. Talvez assim pare de falar da vida dos outros com tanta amargura”, disparou a loira, visivelmente incomodada com as falas da comunicadora.

Irritada, a produtora de conteúdo adulto ainda indicou a leitura de seu livro Mapa da Cura para a famosa. “Para uma senhora como você, é feio falar de mim. Nunca te fiz mal”, concluiu ela.

Entenda a polêmica

A declaração de Sonia Abrão sobre Urach foi feita durante a participação dela no programa De Frente com Blogueirinha, exibido no Youtube. Na atração, a jornalista afirmou que a ex-Fazenda não era uma mulher real.

“Ela não é mulher, é uma boneca inflável. Não converso com máquina, não converso com boneca”, disparou ela, deixando claro seu repúdio pela produtora de conteúdo +18, que recentemente gravou com o pai e a ex-sogra.

Durante a atração, Sonia ainda aproveitou para detonar outras famosas como Jade Picon, Larissa Manoela, Rafa Kalimann e Maisa Silva, a qual chamou de “antipática” e “péssima atriz”.