Filho de cantora famosa é internado em Salvador: “Tô arrasada”

A artista contou detalhes sobre o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Manu Bahtidão passou por uma situação delicada com seu filho, Theo, nesta quarta-feira, 9. Em seu perfil do Instagram, a cantora revelou que o herdeiro, de apenas 9 anos, foi internado em um hospital de Salvador.

Ela explicou que estava aproveitando as férias com o marido e o garoto em Praia do Forte, na Bahia, quando se preocupou com o estado de saúde da criança. “Tô sumida desde ontem. Motivos? Teozinho tá internadinho. Desde ontem a gente tá aqui com ele”, disse ela.

A famosa também contou que o garoto ainda não tem previsão de receber alta hospitalar. “Ainda sem previsão de alta, com um quadro viral. E eu tô passando aqui porque tem bastante gente preocupada. Mas tá tudo bem, tudo sob controle, tá sendo medicado”, afirmou.

Por fim, Manu pediu boas vibrações para a recuperação do garoto e confessou que estava abalada emocionalmente. “Tô aqui arrasada, porque a gente quer que seja com a gente”, concluiu.

Agenda de shows

Pouco antes de dar início às suas mini férias, a cantora precisou cancelar uma apresentação que faria nesta quinta-feira, 10, na cidade de Peixe, no Tocantins. Em um comunicado oficial, emitido pela equipe dela, foi informado que a mudança aconteceu devido a uma questão contratual.

“O contrato não foi devidamente assinado e o rider técnico exigido pela produção da artista não foi atendido dentro do prazo estipulado”, escreveu a assessoria de comunicação em parte do post.