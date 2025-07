Carlinhos Maia expõe caso de traição e revela: “Fui perdoado”

O casal está junto há 15 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Carlinhos Maia voltou a falar sobre o caso de infidelidade em seu relacionamento com o marido, Lucas Guimarães. O influenciador respondeu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 9, e afirmou que existem dois tipos de traições.

“Você perdoaria uma traição?”, perguntou um seguidor. “Existem dois tipos de traição: a que você faz por maldade para destruir o outro, e a que você faz por falta de controle ou vaidade. Dependendo de qual, seria sim. Até porque já fui perdoado”, confessou.

Durante o bate papo, o famoso ainda revelou que se considera uma pessoa safada, mas não gosta de expor suas intimidades na mídia. “Sempre fui. Nunca neguei. Mas não vulgarizo minha intimidade. Nem monetizo em cima dela”, disparou.

“Acho que não tem problemas as pessoas terem suas taras, sempre achei normal, mas óbvio que tem um limite. (...) Sempre fui um cara muito vaidoso e gosta da sedução”, completou.

Sexo todos os dias?

Apesar de preservar a vida íntima, Carlinhos falou abertamente sobre sua vida sexual com o marido recentemente. Eles respideram dúvidas dos fãs e o apresnetador contou que os dois têm relações sexuais quase todos os dias. “Cara, não tem essa coisa de obrigação”, disse Carlinhos. “Tem fase que a gente está mais fogoso, tem fase que a gente está mais mole”, explicou Lucas.

Segundo o influenciador “tem fases que é todo dia e tem fases que é um dia sim e um dia não”. Eles revelaram que, atualmente, eles estão fazendo um dia sim e dois dias não. Um seguidor perguntou ao casal quem é o ativo e quem é passivo da relação, mas eles não responderam.

Outro assunto que os dois abordaram foi se algum deles já enfrentou um determinado problema na hora do sexo. Carlinhos relatou que já brochou com Lucas e o apresentador ficou surpreso: “Foi? Lembro não”.

De acordo com o apresentador, o marido é o mais carinhoso. “Ao mesmo tempo, não gosto de receber carinho. Gosto de dar”, disse o influenciador. “É confuso isso. Eu pareço um fantoche, ele me coloca para cima, para baixo, mas quando vou dar amor, ele não aceita”, confirmou o contratado do SBT.