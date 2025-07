Maturidade? Sabrina Sato elogia nova namorada do ex-marido

Os dois terminaram o romance em 2023 - Foto: Reprodução | Instagram

Sabrina Sato provou que está tudo em paz entre ela e o ex-marido, Duda Nagle. A apresentadora comentou no post da nova madrasta de sua filha Zoe, a nutricionista Mariane Heller, nesta quinta-feira, 10.

“Linda e feliz da vida”, escreveu a famosa, em um post que Mariane exibe alguns momentos de uma viagem para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A esposa de Nicolas Prattes ainda colocou um emoji de coração no final do elogio.

Horas depois, Duda assumiu o namoro com a médica para os seguidores, compartilhando três momentos especiais ao lado dela. “Muita sorte”, escreveu ele na legenda da publicação. “Muita sorte em te encontrar”, respondeu a amada.

Separação amigável

Vale lembrar que Sabrina Sato e Duda Nagle ficaram juntos por cerca de sete anos e anunciaram a separação em 2023. Na época, a ex-BBB fez um post em seu perfil do Instagram e contou detalhes sobre a decisão.

“Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos”, escreveu ela.

“Este é um comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha”, completou ela, que é mãe de Zoe, de 6 anos.

“Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda e eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer”, concluiu.