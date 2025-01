Sabrina Sato e Nicolas Prattes viajam para a Bahia em lua de mel

Sabrina e Nicolas assumiram o relacionamento no Carnaval de 2024 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sabrina Sato e Nicolas Prattes viajaram para a lua de mel nessa segunda-feira, 13. O casal, que realizou a cerimônia de casamento na última sexta-feira, 10, foi visto no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Os pombinhos escolheram Porto Seguro, na Bahia, como destino. Zoe, filha de Sabrina com o ator Duda Nagle, também viajou.

No casamento, Zoe foi como daminha de honra e ficou responsável por levar as alianças ao altar e deixou a capela de mãos dadas com a mãe e o padrasto.

Sabrina e Nicolas assumiram o relacionamento no Carnaval de 2024 e noivaram no segundo semestre do mesmo ano. Os novos cliques no aeroporto acontecem após uma cerimônia intimista marcada por emoção e luxo na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.