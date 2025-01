RECADO? Ex de Nicolas Prattes choca com desabafo antes do casamento do ator Luiza Caldi reagiu a comentário de internauta no dia do casório do galã Por Redação 10/01/2025 - 23:29 h

Luiza Caldi fez desabafo no dia do casamento do ex

Fechar

Ex-namorada de Nicolas Prattes, Luiza Caldi surpreendeu com um texto abordando o tema relacionamento nesta sexta-feira, 10, momentos antes do casamento do ator com Sabrina Sato. Nicolas e Luiza mantiveram relação até 2023, após um ano juntos. Leia Mais: >>> Leda Nagle toma atitude envolvendo casamento da ex-nora Sabrina Sato >>> Enfim, casados! Vaza 1ª foto do casório entre Sabrina Sato e Nicolas >>> Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam adoção: 'Muito amada' Caldi falou sobre o assunto quando uma seguidora a questionou como ela, sendo uma pessoa muito intensa, consegue superar, suas relações. A bailarina garantiu que é muito racional para relacionamentos, mas sofre muito com seus términos. "É que eu sei onde coloco minha intensidade. Eu sou intensa, mas não com todo mundo. Eu sou intensa, mas sou muito racional para relacionamento (risos). E da mesma forma que coloco minha intensidade onde a troca é genuína, eu coloco minha intensidade pra sair daquilo quando vejo que não me cabe, não tá sendo bom pra mim. Eu não hesito em sair da onde tá me fazendo mal. Tento o que posso. Não deu certo? Um beijo e um abraço", afirmou. Luiza Caldi garantiu que costuma sofrer muito nos fins de seus relacionamentos: "E sim, quando eu amo (e não é qualquer um que amo) sofro muito... Sofro que parece que vou morrer. Dói minha alma... Doem meus ossos (risos), é uma loucura. Mas essa dor, eu me permito sentir porque sei que passa (e por aqui, passa bem rápido). Quando minha chave vira, é um adeus. Nunca mais. Mas ficar me machucando e continuar no mesmo lugar? Fico não. Não sou sadomasoquista. Isso em tudo na minha vida, não só em relacionamentos".

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR