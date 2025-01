Leda Nagle toma atitude envolvendo casamento da ex-nora Sabrina Sato

Sabrina Sato e Nicolas se casaram nesta sexta - Foto: Reprodução | Instagram

Leda Nagle, mãe de Duda Nagle, surpreendeu com uma atitude envolvendo um vídeo dos bastidores do casamento da sua ex-nora Sabrina Sato com Nicolas Prattes, que ocorreu nesta sexta-feira, 10.

O vídeo foi divulgado pelo Portal Leo Dias. Ao ver a publicação, a jornalista mostrou que não tem problema com a ex-nora e curtiu a gravação.

A cerimônia, que foi mantida em segredo pelos noivos, ocorreu na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

Na gravação em questão, a apresentadora aparece arrumando o vestido de noiva com a ajuda de sua equipe. Em seguida, Kika Sato, mãe da apresentadora, chega ao local.