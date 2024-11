Sabrina Sato faz revelação envolvendo nova gravidez após perda de bebê

Sabrina Sato quer ainda aumentar a família - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sabrina Sato está aos poucos retornando com seus projetos e comentou sobre seus planos para o futuro envolvendo a família. A declaração foi feita semanas depois dela ter sofrido um aborto espontâneo.

Em entrevista ao jornal O Globo, a famosa confessou o desejo de aumentar a família em 2025 e que está determinada a seguir em frente com otimismo.

"Na minha vida pessoal, desejo ver minha família crescer. Estou muito feliz! Eu e o Nicolas estamos em um momento maravilhoso", garantiu.

No começo do mês, depois de ficar internada no Hospital Israelita Albert Einstein devido à não evolução da gestação, ela agradeceu o apoio recebido.

"Sou uma pessoa muito positiva, e às vezes até demais. Mas acho que isso sempre me ajudou e ajuda todo mundo que está em volta também", refletiu.