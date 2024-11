Sabrina Sato faz agradecimento após sofrer aborto: “Vamos em frente”

Sabrina Sato anunciou em outubro que estava grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Sabrina Sato agradeceu pelo apoio e carinho recebido após perder o bebê que esperava da relação com Nicolas Prattes. Ela já retomou a rotina de gravações da próxima temporada de The Masked Singer, da qual ela é jurada, e falou sobre seguir a vida com fé me uma publicação no Instagram nessa quinta-feira, 14.

“Vamos em frente com muita fé, amor e vontade de viver! Obrigada, meus companheiros de trabalho, pelo carinho. Sou muito grata pela profissão que exerço”, escreveu apresentadora, que completou: “Voltei a trabalhar essa semana e ontem foi dia de coletiva para apresentar esse novo time incrível e talentoso que tem me dado tanto amor.”

