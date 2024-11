Ex de Sabrina Sato expõe conversa delicada com filha após decisão

Duda Nagle entregou conversa séria que teve com Zoe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Duda Nagle confessou que mentiu para a filha, Zoe, de 5 anos de idade, sobre a separação de Sabrina Sato em 2023. O ator relatou a conversa delicada que teve com a herdeira e disse que não foi fácil explicar para a menina a respeito do rompimento com a apresentadora.

De acordo com o empresário, ele preferiu poupá-la de saber da verdade, mas depois voltou atrás na decisão e contou a verdade para a menina.

“No começo foi muito complicado explicar. Cometi o erro de inventar que eu estava ficando na casa da vovó Leda [Leda Nagle, mãe de Duda] para ‘ajudá-la com a mudança’ que demorou bem mais do que eu pensava. E a Zoe, por mais que fosse nova para entender as coisas, sentia tudo direitinho, e essa confusão contribuiu para que ela sofresse um pouco mais”, disse Duda à revista Quem.

O ator comentou que teve uma “conversa de adulto” com Zoe depois que ela teve uma crise de choro: “Um dia, a Sabrina estava indo para o Rio para gravar, e a Zoe ficaria na minha casa. Mas ela não queria sair do colo da mãe e deixá-la ir para o aeroporto. Fui até lá, a peguei, levei para lavar o rosto, a acalmei e a coloquei sentada na minha perna. Assim tivemos uma conversa bem madura”.

“Quase a tratando como ‘adulta’, expliquei toda a verdade, que eu tinha ficado sem saber como lidar e faltei com a verdade com ela e repeti o que tinha combinado com a mãe dela, que sempre seremos os pais dela e que, apesar de não sermos mais um casal, sempre seríamos amigos e cuidaríamos dela juntos”, explicou.