Réveillon na Bahia: saiba os cinco melhores destinos

A Bahia é point de turistas e famosos - Foto: Ilustrativa | Freepik

O São João mal terminou e o público já está se preparando para curtir as festas de fim de ano. Um dos estados mais procurados pelos brasileiros, a Bahia conta com destinos atrativos e paradisíacos para todos os gostos.

De acordo com dados preliminares divulgados pelas secretarias de Turismo (Setur-BA) e de Cultura (Secult), a rede hoteleira chegou a 95% de ocupação em algumas zonas turísticas na Bahia em 2024. O sucesso é dado, principalmente, às festas privadas e a alta do dólar, que estimulou a circulação interna dos turistas no Brasil.

“As comemorações foram muito fortes, principalmente no litoral do estado, onde tivemos cerca de 95% de ocupação da rede hoteleira. A alta do dólar e a flexibilidade do trabalho remoto, ainda reflexo do pós-pandemia, beneficiam o turismo interno e a Bahia, com sua pluralidade de produtos turísticos e seu extenso litoral, tem liderado esse cenário”, disse o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Bahia (Abih-BA), Wilson Spagnol.

A Bahia também é o destino preferido dos famosos para realizar a virada de ano no réveillon. No ano passado, a apresentadora Luciana Gimenez, o jogador de futebol Gabigol, o cantor Rogério Flausino, a influencer Maya Massafera, os atores Irandhir Santos, Mônica Martelli e Monique Alfradique e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, passaram por solo baiano.

Destinos para o Réveillon na Bahia

Pensando nisso, o Portal A TARDE reuniu cinco dos melhores destinos para quem deseja curtir a virada de ano na Bahia. Algumas cidades possuem festas privadas badaladas, com segurança e benefícios como open bar e open food.

Itacaré

Um dos destinos mais procurados pelos turistas ao longo do ano, Itacaré permanece no topo dos locais para curtir as festas de fim de ano. Com pacotes de pousadas espalhadas pelo centro e região metropolitana, o município é uma boa opção para quem deseja um fim de ano mais tranquilo.

Praia do Forte

Local bem conhecidospelos soteropolitanos, Praia do Forte costuma atrair muitos turistas nacionais e internacionais ao longo do verão. O local também é famoso por realizar um evento privado, que conta com três dias de festa, sendo a última all inclusive.

Em 2024, artistas como Wesley Safadão, Léo Santana, Nattan, Matuê, Jorge e Mateus, Alok e a dupla Rafa e Pipo. A grade de atrações de 2025 ainda não foi divulgada publicamente.

Morro de São Paulo

Com opções de bares e casas noturnas, Morro é uma das ilhas mais queridas dos jovens. O local costuma receber turistas de diversos lugares do mundo como Israel, Argentina e Chile, que lotam as casas noturnas mais famosas como a Toca do Morcego e o Mamma.

Itacimirim

Uma das cidades mais procuradas nos últimos anos, Itacimirim cresceu após sediar o Réveillon Destino, evento que conta com cinco dias de festa open bar. Dentre as atrações confirmadas deste ano estão: Léo Foguete, Pedro Sampaio, Felipe Amorim, Vintage Culture, Ferrugem e a banda Eva.

Porto Seguro

Em 2024, cerca de 87 mil pessoas desembarcaram em Porto Seguro durante as festas de fim de ano. Com opções diversas para todas as idades, a maioria do público ficou pela cidade, enquanto mais de 1,4 mil foram direto para o distrito de Trancoso, conhecido pelas praias paradisíacas e festas exclusivas, em voos para o aeroporto Terra Vista.