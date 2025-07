Após elogiar Moraes, Alcione fala sobre amor livre e poliamor

A cantora tem exposto detalhes de sua vida íntima - Foto: Instagram | STF

Alcione voltou a falar sobre sua vida amorosa. Após expor seu encantamento pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a cantora expôs sua opinião sobre as pessoas que são adeptas ao amor livre e ao poliamor, se relacionando com mais de uma pessoa.

“Ah, então poliamor é falta de higiene. Como é que eu posso ter poliamor? Aí, transa hoje... (gargalhada). Não, a pessoa tem que se lavar. Se preservar. Não, eu não gosto desse negócio de poliamor”, disparou ela, em entrevista à revista Breeza.

Durante o bate papo, a famosa ainda falou abertamente sobre o uso de drogas. Ela contou que as pessoas de sua terra natal, o Maranhão, costumam plantar maconha no quintal de casa, mas ela nunca consumiu a erva.

“Maconha, lá no Maranhão, o povo já planta no quintal. Eu nunca fumei, não sou chegada a fumar nada. Eu sou ruim de respiração, imagina eu fumando. Mas, tudo bem”, disparou.

“Crush” no ministro

Vale lembrar que Alcione fez uma revelação íntima sobre seu encantamento e “crush” em Alexandre de Moraes. Na declaração, ela disse que o admira mais por sua atuação do que pela beleza.

“Não é por achar ele gato. O maior respeito que eu tenho pelo meu ministro é que eu sou fã das atitudes dele, do trabalho. Com todo respeito, eu sou fã disso. Às vezes, eu brinco, mas eu tenho o maior respeito por esse ministro”, confessou.

Tudo começou após a artista fazer declarações públicas citando o ministro. Em março deste ano, antes de cantar a canção “Faz uma loucura por mim”, durante um show em São Paulo, Alcione o elogiou.

“Adoro o nosso ministro Alexandre de Moraes. Sempre falei para a minha irmã que se conhecesse ele há mais tempo, tinha casado com ele”, afirmou ela durante a apresentação.

Já em dezembro de 2024, a famosa citou o nome de Alexandre de Moraes após o público de Brasília puxar coro com a frase “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”. Sincera, Alcione disparou: “Alexandre de Moraes, meu careca, gosto muito dele”.