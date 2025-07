Lula sobre taxação de Trump: "Não tomo decisão com 39 graus de febre"

Donald Trump - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não perderá a calma nem tomará decisões “com 39 graus de febre” em resposta à nova tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre produtos brasileiros.

“Primeiro, eu não perco a calma e não tomo decisão com 39 graus de febre. O Brasil utilizará a Lei de Reciprocidade quando for necessário e vai tentar fazer com que a OMC [Organização Mundial do Comércio] tome uma posição para saber quem está certo, quem está errado", declarou em entrevista ao "Jornal Nacional", da TV Globo.

Lula ainda comentou as declarações feitas por Trump a respeito do processo no qual Jair Bolsonaro (PL) é réu por tramar um golpe de Estado. O norte-americano disse no início da semana que Bolsonaro é vítima de uma "caça às bruxas", além de pedir que o STF (Supremo Tribunal Federal) suspendesse a ação que o investiga.

"O que o Brasil não aceita é intromissão. Ele [Trump] tem o direito de tomar a decisão em defesa do país dele, mas com base na verdade, se alguém orientou ele com uma mentira de que os EUA são deficitário com o país, mentiu", completou o presidente brasileiro.

Trump taxa o Brasil em 50%

Trump anunciou na noite da última quarta-feira, 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.

“Cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta”, comunica o chefe da Casa Branca.

Na mensagem, Trump considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.

E termina a carta dizendo: “Essas tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América.”